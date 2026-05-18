POL-KA: (KA) Sulzfeld - Jugendliche bei Zusammenstoß mit Radfahrer schwer verletzt
Karlsruhe (ots)
Bei einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer zog sich eine 15-Jährige in der Nacht auf Samstag im Gewann Ried bei Sulzfeld schwere Verletzungen zu.
Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 13-Jähriger gegen 00:55 Uhr mit seinem Fahrrad aus einem Gartengrundstück auf den Streuobstpfad. Dabei übersah er offenbar eine 15-jährige Fußgängerin und kollidierte mit dieser. Das Mädchen kam daraufhin zu Fall und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.
Larissa Bollinger, Pressestelle
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