Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Sulzfeld - Jugendliche bei Zusammenstoß mit Radfahrer schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer zog sich eine 15-Jährige in der Nacht auf Samstag im Gewann Ried bei Sulzfeld schwere Verletzungen zu.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 13-Jähriger gegen 00:55 Uhr mit seinem Fahrrad aus einem Gartengrundstück auf den Streuobstpfad. Dabei übersah er offenbar eine 15-jährige Fußgängerin und kollidierte mit dieser. Das Mädchen kam daraufhin zu Fall und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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