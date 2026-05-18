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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Sulzfeld - Jugendliche bei Zusammenstoß mit Radfahrer schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer zog sich eine 15-Jährige in der Nacht auf Samstag im Gewann Ried bei Sulzfeld schwere Verletzungen zu.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 13-Jähriger gegen 00:55 Uhr mit seinem Fahrrad aus einem Gartengrundstück auf den Streuobstpfad. Dabei übersah er offenbar eine 15-jährige Fußgängerin und kollidierte mit dieser. Das Mädchen kam daraufhin zu Fall und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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