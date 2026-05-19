Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Schwerer Verkehrsunfall nach überhöhter Geschwindigkeit - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Ein 40-jähriger VW-Fahrer verursachte am späten Montagabend einen schweren Verkehrsunfall, nachdem er mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr der 40-Jährige gegen 23:30 Uhr auf der Kammerforststraße in Richtung Bruchsaler Straße. Hinter ihm befand sich offenbar ein weiteres, dunkles Fahrzeug, das mit ähnlich hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll.

Im weiteren Verlauf fuhr der VW-Fahrer links an einem Fahrbahnteiler vorbei und streifte wohl aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit mit seinem linken Hinterreifen den Bordstein. In der Folge verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte zunächst mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand. Danach stieß er mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne und schleifte diese mehrere Meter über die Fahrbahn, bevor er gegen drei weitere Bäume prallte. Hiernach blieb der Pkw schließlich auf der Straße, quer zur Fahrbahn stehen.

Der dahinter befindliche Fahrzeugführer hielt offenbar zunächst an und setzte seine Fahrt anschließend fort.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt der 40-Jährige keine Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zum Fahrverhalten oder dem zweiten Fahrzeugführer machen können, sich unter 0721 944840 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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