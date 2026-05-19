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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Pkw erfasst Radfahrerin auf L561

Karlsruhe (ots)

Eine Radfahrerin erlitt am Montagmittag schwere Verletzungen, nachdem sie zuvor von einem Pkw frontal erfasst wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 62-Jährige gegen 12:10 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Südtangente in Fahrtrichtung Osten. Anschließend bog sie auf die Landesstraße 561 in Fahrtrichtung Rüppur ab und übersah hierbei offenbar eine vorfahrtsberechtigte Radfahrerin, welche den Radweg in südliche Richtung befuhr. Die 62-Jährige erfasste die Zweiradfahrerin frontal, sodass diese von ihrem Rad stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte die 49-jährige Fahrradfahrerin in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 3.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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