Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe-Durlach: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots)

Am Dienstag, den 19.05.2025 gegen 14:00 Uhr kam es in der Weiherstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Pkw anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Geschehens. Insbesondere wird der Zeuge, welcher ein Bild des verursachenden Fahrzeugs gemacht hat, gebeten sich bei der Verkehrspolizei zu melden.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 94484-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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