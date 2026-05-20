Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 10-jähriger Fahrradfahrer kollidierte am Dienstagnachmittag in Pfinztal mit einem Motorradfahrer und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 17-Jähriger gegen 17:10 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Schloßgartenstraße. Zur selben Zeit fuhr der 10-Jährige am rechten Fahrbahnrand in dieselbe Fahrtrichtung. Als der Motorradfahrer zum Überholen ansetzte, lenkte der 10-Jährige offenbar unvermittelt nach links und wollte offenbar auf den linken Gehweg auffahren. Trotz unmittelbar eingeleiteter Bremsung kollidierten die beiden miteinander, sodass das Kind von seinem Rad auf die Straße stürzte.

Ein alarmierter Rettungshubschrauber transportierte den 10-Jährigen mit schweren Verletzungen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Franz Henke, Pressestelle

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