POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall
Pedelecfahrer schwer verletzt
Geldern (ots)
Am Mittwoch (27. Mai 2026) gegen 15:40 Uhr wollte eine 50-Jährige aus Issum mit ihrem Mercedes vom Gelände einer Tankstelle auf die Weseler Straße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 68-jährigen Pedelecfahrer aus Geldern, der auf dem Radweg an der Weseler Straße in Richtung Issum unterwegs war. Der Mercedes touchierte das Hinterrad des Pedelecs, woraufhin der 68-Jährige zu Fall kam und sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An dem Mercedes und dem Pedelec entstand Sachschaden. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell