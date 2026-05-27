Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Lieferwagen-Fahrer übersieht beim Abbiegen Motorrad

Motorradfahrer auf der B 9 schwer verletzt

Kerken (ots)

Am Mittwoch (27. Mai 2026) wurde gegen 12:10 Uhr ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Duisburg bei einem Verkehrsunfall in Kerken-Eyll schwer verletzt. Er befuhr die B9 (Klever Straße) in Richtung Krefeld, als ein 39-jähriger Fahrer aus Saterland mit seinem Lieferwagen von der B9 (Aldekerker Landstraße) nach links in die Kölner Straße abbiegen wollte. Er übersah offensichtlich den entgegenkommenden Motorradfahrer, woraufhin es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Dabei stürzte der Kradfahrer und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr. Die B 9 wurde im Bereich der Unfallstelle bis gegen 14:00 gesperrt. (sp)

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