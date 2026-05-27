Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall in Hartefeld schwer verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz

Geldern (ots)

Am Mittwoch (27. Mai 2026) kam es gegen 07:50 Uhr in Geldern-Hartefeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Der Pedelec-Fahrer, ein 49-jähriger Mann aus Geldern, befuhr den Radweg der Duisburger Straße in Fahrtrichtung Geldern. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Geldern, wollte von der Hartefelder Dorfstraße kommend die Duisburger Straße in Richtung Hartefelder Dyck überqueren. Vermutlich hat die Pkw-Fahrerin den Radfahrer übersehen und es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer schwer verletzt wurde. Da vor Ort Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik in Duisburg zugeführt. Die Pkw-Fahrerin wurde vermutlich leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Kreispolizeibehörde Kleve eingesetzt. Der polizeiliche Opferschutz führte die Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen des Mannes durch. Die Unfallstelle im Bereich des Hartefelder Dyck war für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 12:00 Uhr gesperrt, die Fahrbahn der Duisburger Straße für die Landung des Rettungshubschraubers und den entsprechenden Transport des Verletzten für etwa 30 Minuten. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell