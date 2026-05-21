Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Brand in Schrebergarten

Freiburg (ots)

Zum Brand zweier Gartenhütten kam es am Donnerstag, 21.05.2026 gegen 00.30 Uhr in einem Schrebergarten in der Adelbergstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Gartenhütte in Vollbrand und die Flammen griffen bereits auf eine angrenzende Gartenhütte über. Weiter kokelte ein etwa 10 Meter hoher Baum durch die Wärme an. Die beiden Gartenhütten waren nicht mehr zu retten und vermutlich muss der Baum gefällt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Rheinfelden mit sieben Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften vor Ort.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell