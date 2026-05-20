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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mann durch Schuss schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 19.05.2026, gegen 21:30 Uhr soll ein 44-jähriger Mann vor einem Café in der Hauptstraße in Weil am Rhein durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen angeschossen worden sein. Der Tatverdächtige und eine weitere männliche Person flüchteten anschließend auf einem E-Scooter. Eine großangelegte Fahndung mit Unterstützung der BUNDESPOLIZEI und des ZOLLs blieb erfolglos. Der 44- Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Rund um den Tatort fanden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen statt. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder im genannten Bereich verdächtige Personen auf einem E-Scooter wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Kriminalpolizei mitzuteilen. Ein Hinweistelefon wurde eingerichtet und ist unter 0761 882 5990 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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