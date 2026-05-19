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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach-Brombach: Einbruch in Ortsverwaltung

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 18.05.2026, 22.30 Uhr bis Dienstag, 19.05.2026, 05.45 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster in das Rathaus in der Ringstraße in Brombach. Im Gebäude wurden einige Türen unter Anwendung brachialer Gewalt aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte aber nicht unerheblich sein.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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