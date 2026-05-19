Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach-Brombach: Einbruch in Ortsverwaltung

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 18.05.2026, 22.30 Uhr bis Dienstag, 19.05.2026, 05.45 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster in das Rathaus in der Ringstraße in Brombach. Im Gebäude wurden einige Türen unter Anwendung brachialer Gewalt aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte aber nicht unerheblich sein.

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