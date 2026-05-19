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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: K4907/ Gemarkung Buchenbach: Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 19.05.2026, ereignete sich gegen 7:45 Uhr auf der K4907 vor der Abzweigung nach Buchenbach ein Vorfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Dabei soll der Fahrer eines Transporters mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehr überholt und hierdurch den Gegenverkehr sowie die überholten Fahrzeuge gefährdet haben. Zu einem Unfall war es allerdings nicht gekommen.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761 882-4421) konnte den Fahrer des Transporters, ein 37-Jährigen, ermitteln und sucht nun weitere Zeugen, welche das augenscheinlich riskante Fahrverhalten beobachten konnten sowie mögliche Geschädigte, welche durch die Fahrweise des Kleintransporters gefährdet wurden.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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