Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Leerrohre für Breitband beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen Mittwoch, 13.05.2026, 15.30 Uhr und Montag, 18.05.2026, 09.00 Uhr Leerrohre für das Breitband auf dem Bauhof in der Albtalstraße. Der oder die Täter schnitten an vier großen Kabelrollen die Leerrohre mittendurch. Dabei wurden die Leerrohre in der gesamten Länge beschädigt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten St. Blasien (07672/922280) sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Albtalstraße gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen Hinweise unter der Telefonnummer 07761/9340 entgegen.

md/tb

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