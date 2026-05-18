POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Schmittenau: Auto angefahren und geflüchtet - Zeugensuche
Freiburg (ots)
Am Samstag,16.05.2026, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 18:30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz in der Aarauer Straße geparkter Dacia am Heck angefahren und erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindesten 7.000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.
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