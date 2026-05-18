POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Schmittenau: Auto angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 17.05.2026, kam gegen 05.00 Uhr ein Mercedes auf der K6538 zwischen Hütten und Rickenbach aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war kein Fahrer mehr vor Ort. Im Rahmen einer Fahndung konnte ein 42-Jähriger zu Fuß in Hütten festgestellt werden, der augenscheinlich durch den Unfall verletzt wurde. Er wurde durch ...

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