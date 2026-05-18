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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Schmittenau: Auto angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag,16.05.2026, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 18:30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz in der Aarauer Straße geparkter Dacia am Heck angefahren und erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindesten 7.000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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