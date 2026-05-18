Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Streit eskaliert - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 17.05.2026, gegen 02:45 Uhr soll es im Murger Weg in Bad Säckingen zu einer Streitigkeit zwischen zwei Fußgängern mit Hund und einem Rollerfahrer mit Sozius gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich die Fußgänger über die Fahrweise des Rollerfahrers beschwert haben. Dieser sei daraufhin weggefahren und mit einem Begleiter kurze Zeit später zurückgekehrt. Dabei soll der Rollerfahrer dann mit den beiden Fußgängern erneut in Streit geraten sein und beide durch Schläge verletzt haben. Anschließen entfernte sich der Rollerfahrer samt Sozius noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

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