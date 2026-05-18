Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Einbruch in Tankstelle

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 17.05.2026, gegen 02.00 Uhr gelangten zwei bislang unbekannte männliche Täter gewaltsam in das Innere einer Tankstelle im Ausserdorf und entwendeten dort Waren in bislang noch nicht bekannter Höhe. Die beiden Täter entfernten sich zu Fuß wieder in Richtung Rüßwihl. Der Polizeiposten Görwihl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in der Nacht wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07764 9329980 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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