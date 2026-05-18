Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Feuer in Carport

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 17.05.2026, kam es gegen 05:45 Uhr zu einem Feuer in einem Carport in der Dorfstraße im Albbrucker Ortsteil Albert. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Carport und das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Durch den Brand wurde ein Auto und zwei Mülltonnen zum Teil erheblich beschädigt. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht abschließend geklärt. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und bislang noch unbekannt.

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