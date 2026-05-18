Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Schule in Haagen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 15.05.2026, 12.00 Uhr bis Montag, 18.05.2026, 06.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster in eine Schule in der Markgrafenstraße in Haagen. In der Schule wurden in mehreren Räumen Schränke aufgebrochen. Auch wurde eine Tür zu einem Büro erheblich beschädigt. Über das Diebesgut liegen hier noch keine detaillierten Erkenntnisse vor. Der entstandene Sachschaden sei beträchtlich und wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

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