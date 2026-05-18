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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Wohnungseinbruch in Tumringen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 15.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 13.50 Uhr bis 22.25 
Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über die 
Eingangstür Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der 
Mühlestraße in Tumringen.
Die Wohnung wurde durchsucht und unter anderem Bargeld entwendet. 

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und 
bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer 
sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der 
Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. 

Noch eine Bitte der Polizei: 

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um 
unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden
verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! 

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. 
Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten 
interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und 
professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der 
Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder 
E-Mail  freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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