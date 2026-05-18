POL-FR: Wittlingen: Motorrad aus Carport entwendet
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Samstag, 16.05.2026, 10.00 Uhr bis Sonntag, 17.05.2026, 13.00 Uhr, wurde aus einem Carport in der Straße "Im Rebmättle" ein weiß / rotes Motorrad der Marke Husqvarna entwendet. Das Motorrad war im Carport von einem Traktor sowie einem Aufsitz-Rasenmäher zugeparkt. Trotzdem gelang es der unbekannten Täterschaft das Motorrad aus dem Carport zu manövrieren. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.000 Euro.
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