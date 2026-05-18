POL-FR: Wittlingen: Motorrad aus Carport entwendet

Freiburg (ots) - Am Samstag, 16.05.2026, gegen 16.30 Uhr, kam es in der Basler Straße zu einem Zusammenstoß von zwei Pkws, wobei drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 57-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Basler Straße von Weil am Rhein kommend in Richtung Schweizer Grenze und wollte nach links auf den Parkplatz beim Festplatz abbiegen. Dabei übersah sie wohl ...

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