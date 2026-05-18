PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Scheunenbrand - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am späten Sonntagabend, 17.05.2026, wurde kurz vor Mitternacht eine brennende Scheune im Eggweg in Löffingen im Ortsteil Rieselfingen gemeldet.

Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Löffingen, des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort eintrafen, brannte die Scheune, sowie drei darin abgestellte Anhänger sowie ein Wohnmobil vollständig. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Vegetation zu verhindern.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Der Polizeiposten Löffingen (Tel.: 07654 80606-0) hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. Da nach derzeitigem Kenntnisstand auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht der Polizeiposten Zeugen, welche möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Titisee-Neustadt rund um die Uhr unter der Telefonnummer 076519336-0 entgegen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.freiburg/
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR


- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 13:07

    POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in Fahrradkeller und Kellerabteil in Haltingen

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 14.05.2026, 17.00 Uhr bis Freitag, 15.05.2026, 10.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über eine Durchganstür in eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße Wolfenwasen in Haltingen. In der Tiefgarage versuchte die unbekannte Täterschaft eine Tür zum Fahrradkeller sowie eine Tür ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 12:01

    POL-FR: Schönau: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

    Freiburg (ots) - Mit seinem Toyota befuhr am Sonntag, 17.05.2026 gegen 04.30 Uhr ein 38 Jahre alter Mann die B317. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam er in einer Rechtskurve, in Höhe der gegenüberliegenden Bushaltestelle "Brand", nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte auf einem angrenzenden Geh-/ Radweg mit einer Straßenlaterne, welche hierdurch komplett abgeknickt wurde. Anschließend setzte der ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 12:00

    POL-FR: Zell im Wiesental: Fenster am Jugendzentrum beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Unbekannte Täterschaft beschädigte am Freitag, 15.05.2026 zwischen 13.30 Uhr und 17.00 eine Fensterscheibe des Jugendzentrums in der Scheffelstraße. Der Sachschaden in noch unbekannter Höhe wurde durch Einwerfen oder Einschlagen verursacht. Es gibt keine Hinweise, dass der oder die Täter die Räumlichkeiten betreten haben. Da sich das beschädigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren