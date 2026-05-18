Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Scheunenbrand - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am späten Sonntagabend, 17.05.2026, wurde kurz vor Mitternacht eine brennende Scheune im Eggweg in Löffingen im Ortsteil Rieselfingen gemeldet.

Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Löffingen, des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort eintrafen, brannte die Scheune, sowie drei darin abgestellte Anhänger sowie ein Wohnmobil vollständig. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Vegetation zu verhindern.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Der Polizeiposten Löffingen (Tel.: 07654 80606-0) hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. Da nach derzeitigem Kenntnisstand auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht der Polizeiposten Zeugen, welche möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Titisee-Neustadt rund um die Uhr unter der Telefonnummer 076519336-0 entgegen.

ak

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