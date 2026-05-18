POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in Fahrradkeller und Kellerabteil in Haltingen

Freiburg (ots) - Mit seinem Toyota befuhr am Sonntag, 17.05.2026 gegen 04.30 Uhr ein 38 Jahre alter Mann die B317. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam er in einer Rechtskurve, in Höhe der gegenüberliegenden Bushaltestelle "Brand", nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte auf einem angrenzenden Geh-/ Radweg mit einer Straßenlaterne, welche hierdurch komplett abgeknickt wurde. Anschließend setzte der ...

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