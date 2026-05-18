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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in Fahrradkeller und Kellerabteil in Haltingen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 14.05.2026, 17.00 Uhr bis Freitag, 15.05.2026, 10.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über eine Durchganstür in eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße Wolfenwasen in Haltingen. In der Tiefgarage versuchte die unbekannte Täterschaft eine Tür zum Fahrradkeller sowie eine Tür zu einem Kellerabteil aufzuhebeln, was nicht gelang. Aus einem unverschlossenen Kellerabteil wurde ein Staubsauger entwendet.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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