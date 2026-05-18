POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in Fahrradkeller und Kellerabteil in Haltingen
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 14.05.2026, 17.00 Uhr bis Freitag, 15.05.2026, 10.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über eine Durchganstür in eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße Wolfenwasen in Haltingen. In der Tiefgarage versuchte die unbekannte Täterschaft eine Tür zum Fahrradkeller sowie eine Tür zu einem Kellerabteil aufzuhebeln, was nicht gelang. Aus einem unverschlossenen Kellerabteil wurde ein Staubsauger entwendet.
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