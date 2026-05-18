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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Fenster am Jugendzentrum beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte Täterschaft beschädigte am Freitag, 15.05.2026 zwischen 13.30 Uhr und 17.00 eine Fensterscheibe des Jugendzentrums in der Scheffelstraße. Der Sachschaden in noch unbekannter Höhe wurde durch Einwerfen oder Einschlagen verursacht. Es gibt keine Hinweise, dass der oder die Täter die Räumlichkeiten betreten haben. Da sich das beschädigte Fenster Richtung einer Straße und Wohnhäuser befindet hofft das Polizeirevier Schopfheim auf Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07622/666980 zu melden.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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