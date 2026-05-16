Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Tatverdächtiger nach Wohnungseinbruch in Untersuchungshaft

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 08.05.2026, gegen 22.15 Uhr, öffnete ein 51-jähriger Mann ein gekipptes Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Neuenburger Straße in Freiburg und stieg in die Räumlichkeiten ein.

Kurz darauf traf er in der Wohnung die Bewohnerin an und flüchtete auf die Straße.

Nachdem die Frau ihren Ehemann und die Polizei verständigt hatte, konnte dieser gemeinsam mit einem weiteren Helfer den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts antreffen und letztendlich bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung festhalten.

Im mitgeführten Rucksack des Mannes und in dessen Hosentaschen konnten gestohlene Wertgegenstände aus der Wohnung festgestellt werden.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg am Folgetag beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß vom Amtsgericht Freiburg erlassen und in Vollzug gesetzt.

Der dringend Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Es handelt sich um einen deutschen Staatsangehörigen, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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