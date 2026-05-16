PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Tatverdächtiger nach Wohnungseinbruch in Untersuchungshaft

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 08.05.2026, gegen 22.15 Uhr, öffnete ein 51-jähriger Mann ein gekipptes Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Neuenburger Straße in Freiburg und stieg in die Räumlichkeiten ein.

Kurz darauf traf er in der Wohnung die Bewohnerin an und flüchtete auf die Straße.

Nachdem die Frau ihren Ehemann und die Polizei verständigt hatte, konnte dieser gemeinsam mit einem weiteren Helfer den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts antreffen und letztendlich bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung festhalten.

Im mitgeführten Rucksack des Mannes und in dessen Hosentaschen konnten gestohlene Wertgegenstände aus der Wohnung festgestellt werden.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg am Folgetag beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß vom Amtsgericht Freiburg erlassen und in Vollzug gesetzt.

Der dringend Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Es handelt sich um einen deutschen Staatsangehörigen, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.05.2026 – 15:32

    POL-FR: Malterdingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Freitag, den 15.05.2026, kam es gegen 16.20 Uhr in der Schulstraße, Höhe Hausnummer 2 in Malterdingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Pkw. Durch den Aufprall wurde die Alarmanlage des beschädigten Fahrzeugs ausgelöst. Der Verursacher entfernte ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 16:14

    POL-FR: Kirchzarten: Polizeibeamter verhindert E-Scooter-Diebstahl

    Freiburg (ots) - Einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen hat die Polizei am Mittwoch, 13.05.2026, nach einem versuchten E-Scooter-Diebstahl am Bahnhof in Kirchzarten. Der Beschuldigte konnte gegen 18.40 Uhr durch einen Polizeibeamten, der sich zufällig privat am Bahnhof aufhielt, dabei beobachtet werden, wie er zunächst einen Sattel eines dort abgestellten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren