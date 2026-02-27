Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: PKW aus geöffneter Garage entwendet - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Netphen (ots)

Am Donnerstag (26.02.2026) ist ein Auto aus einer offenstehenden Garage im Fehlingsweg in Netphen entwendet worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem Auto um einen Toyota C-HR in grau mit Siegener Kennzeichen. Die Tatzeit wird auf 05:45 Uhr bis 06:30 Uhr eingegrenzt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell