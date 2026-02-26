Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gescheiterte Betrugsmasche: Seniorin wird stutzig und ruft die Polizei

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (25. Februar 2026) meldete sich eine 82-jährige Krefelderin bei der Polizei und gab an, dass sie am Vormittag einen Anruf erhalten habe. Der Anrufer hatte sich als Mitarbeiter der Deutschen Post ausgegeben und fragte ob sie zu Hause sei, da man ein Einschreiben zustellen müsse. Kurze Zeit später klingelte ihr Telefon erneut und ein weiterer Anrufer gab sich als Mitarbeiter der Polizei Krefeld aus. Man sagte ihr, dass es eine Betrüger-Bande auf ihr Haus abgesehen habe und sie mitteilen solle, ob sie Bargeld oder Wertgegenstände im Hause habe. Außerdem forderte er sie auf, ihm den Namen ihrer Bank und ihre Kontodaten mitzuteilen. Dies kam der Seniorin suspekt vor und sie beendete das Gespräch. Danach wählte sie den Notruf der Polizei und ihr wurde mitgeteilt, dass es sich voraussichtlich um einen Betrugsanruf gehandelt hat. Die Polizei riet ihr außerdem ihren Telefonbucheintrag zukünftig löschen zu lassen.

Die Polizei rät:

- Geben Sie am Telefon keine Details zu ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

