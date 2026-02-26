Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Die Suche nach den beiden vermissten Mädchen (12 und 13 Jahre) war erfolgreich -#polsiwi

Siegen / Herborn (ots)

Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein hatte gestern auf Bitten der hessischen Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach zwei vermissten Mädchen veröffentlicht.

Die Fahndung verlief erfolgreich. Zunächst konnte das 12-jährige Mädchen wohlbehalten durch eine Polizeistreife, die im Rahmen des Projekts "Sichere Innenstadt" in Siegen unterwegs war, gegen 20:00 Uhr wohlbehalten antreffen.

Wenige Stunden danach konnte auch die 13-Jährige in Siegen wohlauf angetroffen werden.

Die Fahndung war auch auf den Facebook- und Instagram-Kanälen der Kreispolizeibehörde veröffentlicht worden. In diesem Zusammenhang bedankt sich die Polizei für das zahlreiche Teilen der Fahndung sowie für das Ausschauhalten nach den Beiden.

