Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten: Polizeibeamter verhindert E-Scooter-Diebstahl

Freiburg (ots)

Einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen hat die Polizei am Mittwoch, 13.05.2026, nach einem versuchten E-Scooter-Diebstahl am Bahnhof in Kirchzarten.

Der Beschuldigte konnte gegen 18.40 Uhr durch einen Polizeibeamten, der sich zufällig privat am Bahnhof aufhielt, dabei beobachtet werden, wie er zunächst einen Sattel eines dort abgestellten Fahrrades abmontierte und anschließend versuchte, damit gewaltsam das Schloss eines angeschlossenen E-Scooters zu öffnen.

Als der Polizeibeamte den Mann ansprach, versuchte der Beschuldigte zu flüchten, was durch den Polizeibeamten jedoch verhindert wurde. Der Polizeibeamte konnte den Beschuldigten vorläufig festnehmen und der hinzugerufenen Polizeistreife übergeben. Gegen den 23-jährigen Mann wird nun ermittelt.

oec

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