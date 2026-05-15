Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Pkw-Fahrer verwechselt mutmaßlich Brems- mit Gaspedal

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 13.05.2026, gegen 15.20 Uhr, kam es auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounter in der Karl-Groß-Straße in Höllstein zu einem Unfall, wo ein Pkw einen Zaun durchbrach und im Anschluss mit einer Gebäudefassade kollidierte.

Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den Kundenparkplatz und verwechselte dabei vermutlich das Bremspedal mit dem Gaspedal, da sein Pkw unkontrolliert beschleunigte. Im weiteren Verlauf fuhr der Pkw eine 180 Grad Kurve auf dem Parkplatz, durchbrach anschließend einen Zaun, fuhr etwa weiter 20 Meter über den Parkplatz, um dann mit einer Gebäudefassade zu kollideren, wo der Pkw zum Stehen kam. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

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