PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Jugendraum in Hauingen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 06.05.2026, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 14.05.2026, 13.30 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Tür zu einem Jugendraum in einer Schule in der Brückenstraße in Hauingen auf. Aus einer Geldkassette wurde Bargeld entwendet. Auch wurden diverse Schokoriegel und Eistee entwendet.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 14:09

    POL-FR: Breitnau, B31: Fahrzeuge frontal zusammengestoßen

    Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 13.05.2026, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Autofahrer die B31 in Fahrtrichtung Freiburg. In einer Kurve auf Höhe des Parkplatzes "Teufelsschwänzli" verlor der Autofahrer mutmaßlich aufgrund Fahrbahnnässe und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer entgegenkommenden 50-jährigen Pkw-Fahrerin. Diese wurde beim Unfall ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 14:06

    POL-FR: Titisee-Neustadt: Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

    Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 14.05.2026, gegen 21:50 Uhr befuhr ein 26-jähriger Autofahrer die B31 in Fahrtrichtung Löffingen. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Titisee-Neustadt befand sich hinter dem 26-Jährigen. Nachdem der 26-Jährige einen vorausfahrenden Lkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholte, setzte die Polizeistreife nach und ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 13:50

    POL-FR: Müllheim: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 15.05.2026, zwischen 09:45 Uhr und 10:20 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Lörracher Straße in Müllheim ein Pkw beschädigt. Der graue Hyundai Tucson war im hinteren Bereich des Parkplatzes geparkt und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Pkw gestreift. Es entstanden deutliche Kratzer an der hinteren Tür und der hinteren Felge auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren