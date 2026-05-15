POL-FR: Lörrach: Einbruch in Jugendraum in Hauingen

Freiburg (ots) - Am Freitag, 15.05.2026, zwischen 09:45 Uhr und 10:20 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Lörracher Straße in Müllheim ein Pkw beschädigt. Der graue Hyundai Tucson war im hinteren Bereich des Parkplatzes geparkt und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Pkw gestreift. Es entstanden deutliche Kratzer an der hinteren Tür und der hinteren Felge auf der ...

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