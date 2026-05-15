POL-FR: Lörrach: Einbruch in Jugendraum in Hauingen
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 06.05.2026, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 14.05.2026, 13.30 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Tür zu einem Jugendraum in einer Schule in der Brückenstraße in Hauingen auf. Aus einer Geldkassette wurde Bargeld entwendet. Auch wurden diverse Schokoriegel und Eistee entwendet.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell