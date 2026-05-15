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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 14.05.2026, gegen 21:50 Uhr befuhr ein 26-jähriger Autofahrer die B31 in Fahrtrichtung Löffingen. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Titisee-Neustadt befand sich hinter dem 26-Jährigen. Nachdem der 26-Jährige einen vorausfahrenden Lkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholte, setzte die Polizeistreife nach und unterzog im Anschluss den 26-Jährigen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei konnten bei ihm deutliche körperliche Ausfallerscheinungen festgestellt werden, welche den Anfangsverdacht der Beeinflussung von berauschenden Mitteln begründeten. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Konsum von Betäubungsmitteln. Der 26-Jährige wurde im Anschluss zur Blutentnahme in eine Klinik verbracht.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA / Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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