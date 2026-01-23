Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bahnhof Kiel: Mann stellt sich vor Bundespolizisten und beleidigt sie vulgär

Kiel (ots)

Am 22.01.2026 stellte sich ein Mann im Bahnhof Kiel vor eingesetzte Bundespolizisten und beleidigte diese auf vulgäre Art und Weise. Und da sich das Verhalten danach auch nicht besserte, endete der Abend im Polizeigewahrsam.

Gegen 18:00 Uhr befanden sich Einsatzkräfte der Bundespolizei gerade auf Streife im Hauptbahnhof Kiel, als ein 33-jähriger polnischer Staatsangehöriger sich plötzlich vor sie stellte und öffentlichkeitswirksam unflätige Beleidigungen gegen die Beamten aussprach. Im Rahmen der sich anschließenden Identitätsprüfung äußerte der Mann weitere Beleidigungen in polnischer Sprache, deren ebenfalls verächtliche Bedeutung den Beamten aufgrund beruflicher Erfahrung bekannt waren. Er versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und wurde daraufhin zur Wache der Bundespolizei im Bahnhof Kiel gebracht. Auf dem Weg dorthin leistet er erheblichen Widerstand, versuchte sich loszureißen und musste wegen des aggressiven Verhaltens zu Boden gebracht und gefesselt werden. In der Wache selbst beruhigte sich der Mann dann ein wenig. Die freiwillige Überprüfung des Atemalkohols ergab einen Wert von knapp 3,0 Promille. Der hinzugezogene Polizeiarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit, sodass der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gegen 20:30 Uhr zum "Rauschausschlafen" ins das Polizeigewahrsam eingeliefert wurde. Er muss sich nun wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell