Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bahnhof - Vermeintlicher Ersthelfer bestiehlt verunfallte Frau

Kiel (ots)

In der Nacht des 06.01.2026 konnte die Bundespolizei nach Fahndung einen Mann festnehmen, der zuvor im Kieler Bahnhof einer verunfallten Frau die Handtasche entwendete und danach flüchtete.

Gegen 01:00 Uhr stürzte eine 60-jährige Deutsche auf der Rolltreppe im Kieler Bahnhof. Ein Mann eilte der Verunfallten scheinbar zur Hilfe und unterstütze sie beim Aufstehen. Nachdem sie sich wieder aufgerichtet hatte, nahm der Mann jedoch ihre Handtasche an sich, die noch auf der Rolltreppe lag und flüchtete anschließend durch den Haupteingang in unbekannte Richtung. Eine Freundin der Frau informierte daraufhin unmittelbar die Bundespolizei im Kieler Bahnhof. Die Geschädigte gab an, dass sich in der Handtasche u. a. ihr Mobiltelefon, Bargeld sowie ihre EC-Karte befanden. Die Frau wurde im Anschluss in ihr nahe gelegenes Hotel verbracht.

Über die Videoüberwachung des Bahnhofs konnten die Bundespolizisten parallel einen Tatverdächtigen ermitteln. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter Einbeziehung der Kieler Polizeidienststellen konnte der Mann dann im Bereich Kiel-Gaarden festgestellt werden. Ebenso konnten Teile des Stehlguts an einem Bussteig am Bahnhof gefunden werden. Der Tatverdächtige wurde zur weiteren Bearbeitung mit zur Bundespolizeiwache im Bahnhof genommen und nach Anzeigenaufnahme aus den polizeilichem Maßnahmen entlassen.

Der 30-jährige Ukrainer muss sich nun wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls verantworten, da er mutmaßlich die Hilflosigkeit der gestürzten Frau ausnutzte.

