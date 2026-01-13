BPOL-KI: Hbf. Kiel - Ladendieb durch Super-Recognizer der Bundespolizei wiedererkannt
Kiel (ots)
Am 10.01.2026 konnten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Kiel einen Ladendieb stellen, der bereits am 04.01.2026 in einem Bahnhofsgeschäft Ware entwendete. Er wurde zuvor durch einen sogenannten Super-Recognizer der Bundespolizei erkannt.
Am 04.01.2026 entwendete ein zu der Zeit noch unbekannter Täter Ware aus einem Ladengeschäft im Kieler Bahnhof. Während die Auswertung der Überwachungskamera des Geschäfts den Täter durchweg mit hochgezogener Kapuze zeigte, konnte jedoch über die Auswertung der Videoüberwachung des Bahnhofs ermittelt werden, dass der Täter kurz vor Verlassen des Bahnhofs die Kapuze abnahm und so sein Gesicht erkennbar war. Ein am 10.01.26 gegen 23:00 Uhr im Einsatz befindlicher Super-Recognizer der Bundespolizeiinspektion Kiel konnte anhand des Ermittlungsfotos vom 04.01.26 den Tatverdächtigen nunmehr erkennen. Eine Streife der Bundespolizei stellte den 43-jährigen Deutschen daraufhin. Er wurde mit dem Sachverhalt konfrontiert und gab die Tat vor Ort zu.
Er wurde nach Anzeigenaufnahme gegen 23:30 Uhr aus den Maßnahmen entlassen.
Anm.: Als Super-Recognizer werden Personen bezeichnet, die die seltene kognitive Fähigkeit besitzen, sich Gesichter einzuprägen und diese auch nach langer Zeit und unter schwierigen Bedingungen wiederzuerkennen.
