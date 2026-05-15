Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Einbruch in Restaurant - Täterfestnahme

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 14.05.2026, gegen 03:45 Uhr verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant in der Wallstraße. Er durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten und entwendete unter anderem ein Tablet. Aufgrund der übermittelten Videoaufzeichnung konnte gegen 12:20 Uhr ein 30-jähriger Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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