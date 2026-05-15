Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß zwischen Streifenwagen und Pkw

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 14.05.2026, kam es gegen 09.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Waldkircher Straße / Güterhallenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen und einem Pkw.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer des Pkw die Güterhallenstraße in südöstlicher Richtung und fuhr bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zur Kollision mit einem Streifenwagen, der sich mit eingeschaltetem Blaulicht auf Einsatzfahrt befand und die Waldkircher Straße in südwestlicher Richtung befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurden der 57-jährige Pkw-Fahrer sowie die Besatzung des Streifenwagens - eine 34-jährige Fahrerin und ihr 36-jähriger Beifahrer - nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

oec

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