Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 13.05.2026 um 14.15 Uhr in der Waldkircher Straße in Freiburg ist eine Radfahrerin verletzt worden.

Wie die Geschädigte der Polizei mitteilte, befuhr sie die Waldkircher Straße in nordöstliche Richtung und musste zunächst an der Ampel zur Zähringer Straße anhalten. Nach Beginn der Grünphase wurde sie Ihren Angaben nach von einem Pkw links überholt, welcher dann nach rechts in die Zähringer Straße abbog. Hierbei soll der Pkw-Fahrer die Fahrradfahrerin touchiert haben, wodurch diese stürzte und leicht verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer kümmerte sich um die Verletzte und bat dieser mehrfach den Personalienaustausch an, was die Geschädigte jedoch ablehnte.

Aufgrund von Schmerzen suchte die Geschädigte im Nachgang ein Krankenhaus auf und meldete den Unfall der Polizei. Bei dem Pkw soll es sich um einen silbernen Van gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen und insbesondere den beteiligten Fahrzeugführer, sich unter Tel. 0761 882 3100 zu melden.

oec

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