Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung - "Vermisstenfahndung nach 82 Jahre alter Seniorin" - hier: Fahndungsrücknahme

Freiburg (ots)

Bad Krozingen - Die seit Dienstagmittag, 12.05.26, vermisste Frau aus Bad Krozingen wurde am Nachmittag, 13.05.26, in hilfloser Lage aufgefunden. Sie wurde leicht verletzt zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahndungsaufruf ist somit hinfällig

PS/AK

------------- Ursprungsmeldung vom 13.05.26:

POL-FR: Bad Krozingen: Vermisstenfahndung nach 82 Jahre alter Seniorin

Freiburg Seit Dienstagmittag, 12.05.2026, wird eine 82-jährige Frau aus Bad Krozingen vermisst. Die Vermisste soll gegen 13:00 Uhr ein Seniorenheim im Wichernweg/ Westring verlassen haben und kehrte bisher nicht mehr zurück.

Möglicherweise ist die Frau aufgrund ihres Gesundheitszustandes orientierungslos und befindet sich in einer hilflosen Lage.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- graues, schulterlanges Haar, - schlanke Statur, - ca. 165 cm groß, - trug eine graue Strickjacke und blaue Hose, - führt einen Rollator als Gehhilfe mit.

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