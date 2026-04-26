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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kaminbrand in der Fußgängerzone

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagabend, kurz nach 18 Uhr, ist es in der Fußgängerzone zu einem Kaminbrand in einem Mehrparteienhaus mit angeschlossenem Schnellimbiss gekommen. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde das Anwesen durch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei vorsorglich evakuiert. Zudem kam es im Bereich der Fußgängerzone zu Absperrmaßnahmen, wodurch es zu kurzzeitigen Einschränkungen für Passanten kam. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 14.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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