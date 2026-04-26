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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Mehrparteienhaus

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagabend gegen 23:17 Uhr ist es im Bereich Grübentälchen zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in einer leerstehenden Wohnung im Erdgeschoss aus. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich lediglich ein Bewohner im Anwesen. Dieser konnte durch die Feuerwehr rechtzeitig evakuiert werden und wurde vorsorglich zur medizinischen Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Das Gebäude ist infolge des Brandes derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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