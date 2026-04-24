Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Girls'Day 2026: Mädchen entdecken Polizeiberuf

Westpfalz (ots)

Das Polizeipräsidium Westpfalz hat sich auch in diesem Jahr wieder am Girls'Day beteiligt und jungen Frauen spannende Einblicke in den Polizeiberuf ermöglicht. Von Zweibrücken bis Kusel informierten sie sich am Donnerstag über den Beruf der Polizistin - vom klassischen Streifendienst bis hin zu spezialisierten Einheiten. Unter realistischen Bedingungen nahmen sie beispielsweise Notrufe entgegen, sicherten Spuren an Tatorten oder probierten erkennungsdienstliche Maßnahmen aus. In den Polizeidienststellen durften sie selbst Hand anlegen - ob beim Anziehen der Schutzausrüstung oder beim Sichern von Fingerabdrücken.

Viele Teilnehmerinnen zeigten sich am Ende eines erlebnisreichen Tages begeistert: "Polizistin - das ist genau mein Ding!" Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort: "Wir freuen uns, wenn wir den Mädchen und Frauen den Berufswunsch Polizeibeamtin ein Stück nähergebracht haben. Vielleicht sehen wir ja die Eine oder Andere in ein paar Jahren als Kommissaranwärterin wieder."

Interessierte Schülerinnen und Schüler, die einen vertieften Einblick in die Polizeiarbeit gewinnen möchten, sind herzlich eingeladen, sich um ein Schulpraktikum bei der Polizei in der Westpfalz zu bewerben. Alle Informationen - inklusive Kontaktdaten der Einstellungsberater - finden sie unter https://www.polizei.rlp.de/karriere/praktika auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz. Die Einstellungsberater stehen für Fragen und individuelle Gespräche gerne zur Verfügung. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell