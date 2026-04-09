Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Seniorin bei Radunfall verletzt

55442 Stromberg, St.-Jakobus-Straße (ots)

Am Mittwoch, den 08. April 2026 verletzte sich gegen 19.30 Uhr eine Seniorin bei einem Fahrradunfall in Stromberg. Die 72-jährige Frau befuhr mit ihrem Rad die St.-Jakubus-Straße in Richtung der Michel-Obentraut-Straße. Geblendet durch die Sonne, erkannte die Radfahrerin einen ordnungsgemäß abgestellten Wohnwagen zu spät. Beim Versuch dem Anhänger auszuweichen kam die Seniorin zu Fall und verletzte sich dadurch leicht. Zur weiteren Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Verkehrsunfall nicht beteiligt.

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