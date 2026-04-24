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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falscher Bank-Mitarbeiter

Kaiserslautern (ots)

Mit der Masche des falschen Bank-Mitarbeiters haben Betrüger am Donnerstagnachmittag eine Frau aus dem Stadtgebiet "übers Ohr gehauen". Bisherigen Ermittlungen zufolge, riefen die Unbekannten gegen 14 Uhr bei der Seniorin an. Durch geschickte Gesprächsführung brachten sie die 91-Jährige dazu, ihnen am Telefon die PIN ihrer Bankkarte zu verraten. Etwa eine halbe Stunde später tauchte ein Mann an der Wohnungstür der Dame auf, gab sich als Mitarbeiter der IT-Abteilung der Bank aus und nahm die Karte mit.

Als sich herausstellte, dass die ganze Sache frei erfunden war, ließ die Frau ihre Bankkarte noch am selben Nachmittag sperren. Ob ein finanzieller Schaden entstanden ist, steht noch nicht fest.

Von dem "Abholer" liegt folgende Beschreibung vor: etwa 35 bis 40 Jahre alt, kurze schwarze Haare, Vollbart, sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Über seine Bekleidung ist bislang nichts bekannt.

Unser Appell: Geben Sie am Telefon niemals persönliche Daten preis. Machen Sie auch keine Angaben zu ihren Lebensverhältnissen, Wertgegenständen im Haushalt oder ihrer Bankverbindung. Echte Bank-Mitarbeiter werden niemals telefonisch nach der PIN fragen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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