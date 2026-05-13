Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zwei Unbekannte setzen Pfefferspray ein und entwenden Bauchtasche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.05.2026, gegen 20:30 Uhr soll ein 18-Jähriger durch einen flüchtigen Bekannten unter einem Vorwand in die Tiefgarage beim Kurhaus in Bad Säckingen gelockt worden sein. Dort soll er von zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen mit Pfefferspray attackiert worden sein und ihm wurde eine Bauchtasche entwendet. Der Bekannte konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden, die beiden Tatverdächtigen flohen unerkannt. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Haus des Jugendrechts ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07751 898282 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

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