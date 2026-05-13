Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannter fordert Geld und schlägt auf Opfer ein

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.05.2026, gegen 17.00 Uhr soll ein 25-Jähriger im Bereich eines Supermarktes in der Lohgerbe in Bad Säckingen von einer bislang unbekannten Person zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden sein. Da der 25-Jährige kein Geld herausgab, habe der Unbekannte mehrfach zugeschlagen. Bislang unbekannte Zeugen griffen ein und der 25-Jährige konnte flüchteten. Der Tatverdächtige soll ihn am Rudolf- Eberle- Platz eingeholt und erneut auf den 25-Jährigen eingeschlagen haben und Drohungen ausgesprochen haben. Der Tatverdächtige flüchtet anschließend in unbekannte Richtung. Er wurde als ungefähr 180 cm groß, zwischen 20 bis 22 Jahre alt mit schlanker, athletischer Figur beschrieben. Er soll schwarze, lockige Haare, die an den Seiten kürzer und oben mittellang, sowie einen dünnen Oberlippenbart gehabt haben. Der Tatverdächtige sei mit einer schwarzen Winterjacke, schwarzer Jeanshose und einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, insbesondere die Personen, die vor dem Supermarkt dem Opfer zu Hilfe eilten, sowie weitere Personen die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Haus des Jugendrechts ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07751 898282 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell