Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim

Lörrach: Hochwertiges Pedelec entwendet - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Ein 34-jähriger Mann steht im Verdacht ein hochwertiges Pedelec im Wert von etwa 5.000 Euro entwendet zu haben.

Die Geschädigte erschien am Dienstag, 12.05.2026, gegen 18.40 Uhr, beim Polizeirevier in Schopfheim und teilte mit, dass gerade eben ihr Pedelec der Marke Ghost entwendet wurde. Zuvor stand es verschlossen in der Mattenleestraße in Schopfheim. Mittels eines Trackers könne sie es fortlaufend orten. Durch die Ortung konnte festgestellt werden, dass sich das Pedelec in der S-Bahn in Richtung Lörrach befinden müsste. Bei einer Kontrolle der S-Bahn im Bahnhof Lörrach konnte die Polizei das Pedelec sowie den Tatverdächtigen feststellen. Das Pedelec wurde sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß entlassen. Diesen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verdacht eines Fahrraddiebstahles. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell