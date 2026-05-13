POL-FR: Efringen-Kirchen: Schulbus fährt auf Pkw auf - 9 leicht verletzte Personen
Freiburg (ots)
Am Montag, 11.05.2026, kurz vor 08.00 Uhr, fuhr ein Schulbus einem Pkw auf.
Eine 71-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Mappacher Straße von Maugenhardt kommend in Richtung Mappach. An der Einmündung zur Kreisstraße 6351 musste sie aufgrund des Querverkehrs anhalten. Der hinter ihr fahrende 39-jährige Busfahrer bemerkte dies wohl zu spät und fuhr mit dem Schulbus auf den Pkw auf. Die 71-jährige Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Bislang sind der Polizei 8 leicht verletzte Schülerinnen / Schüler im Alter zwischen 11 bis 15 Jahren bekannt. Ein Ersatzbus wurde organisiert, welcher die zahlreichen Schüler in das Schulzentrum nach Efringen-Kirchen verbrachte. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt.
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