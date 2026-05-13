Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Reihenhaus und Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 11.30 Uhr bis 16.20 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Eingangstür auf, um in eine Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bläserstraße zu gelangen. Aus der Wohnung wurde Schmuck entwendet. Das Mehrfamilienhaus befindet sich unweit der Kreuzung zum Unterbaselweg. In der Nacht von Montag, 11.05.2026 auf Dienstag, 12.05.2026, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über eine Haustür in ein Reihenhaus in der Weinbergstraße in Haltingen. Die Täterschaft entwendete unter anderem eine Geldbörse. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. Noch eine Bitte der Polizei: In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an. Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten. Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

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