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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Reihenhaus und Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 11.30 Uhr bis 16.20 
Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Eingangstür auf, um in 
eine Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der 
Bläserstraße zu gelangen. Aus der Wohnung wurde Schmuck entwendet. 
Das Mehrfamilienhaus befindet sich unweit der Kreuzung zum 
Unterbaselweg.

In der Nacht von Montag, 11.05.2026 auf Dienstag, 12.05.2026, 
gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über eine Haustür in 
ein Reihenhaus in der Weinbergstraße in Haltingen. Die Täterschaft 
entwendete unter anderem eine Geldbörse. 

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und 
bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer 
sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der 
Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. 

Noch eine Bitte der Polizei: 

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um 
unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden
verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! 

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. 
Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten 
interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und 
professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der 
Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder 
E-Mail  freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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