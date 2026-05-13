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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gütenbach/Obersimonswald: Nach Verkehrsunfallflucht Motorrad-Sozia leicht verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 1. Mai 2025, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der Landstraße 173 zwischen Gütenbach und Obersimonswald zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen liefen offenbar zwei Fußgänger auf der rechten Fahrbahnseite der Landstraße in Richtung Simonswald. In derselben Richtung fuhr ein bislang unbekannter PKW, gefolgt von einem Motorrad.

Vermutlich erkannte der Motorradfahrer den bereits abbremsenden PKW nicht rechtzeitig, woraufhin dieser eine Vollbremsung einleiten musste um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Hierbei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte mitsamt Motorrad und seiner mitfahrenden Sozia auf die Fahrbahn. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme waren der PKW sowie die Fußgänger nicht mehr vor Ort.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681/4074-0) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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