Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-St. Georgen: Hund bringt Fahrradfahrerin zu Fall - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwoch, 06.05.2026, ereignete sich gegen 17:30 Uhr auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg entlang des Dorfbaches in Richtung Norden im Bereich der dortigen Bahnunterführung in Freiburg-St. Georgen ein Verkehrsunfall bei dem eine Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Wie der Polizei nachträglich mitgeteilt wurde, habe die 47 Jahre alte Fahrradfahrerin den Rad- und Fußweg nördlich einer nahegelegenen Schule in Richtung Andreas-Hofer-Straße mit ihrem Pedelec und einem Fahrradanhänger befahren. Dabei soll ihr plötzlich ein freilaufender Hund entgegengelaufen sein. Daraufhin habe die Frau mit ihrem Rad stark gebremst und stürzte. Die vermeintliche Hundehalterin hatte sich anschließend um die leicht verletzte Fahrradfahrerin gekümmert. Anschließend habe man sich wohl im gegenseitigen Einvernehmen wieder getrennt. Die 47-Jährige begab sich anschließend in ärztliche Behandlung. Auch an dem Fahrrad sei Sachschaden entstanden.

Bei dem Hund soll es sich laut der Geschädigten möglicherweise um einen Golden Retriever oder Labrador gehandelt haben. Die bislang unbekannte Hundehalterin wurde auf Mitte zwanzig geschätzt und soll lange braune Haare, als Zopf zusammengebunden, getragen haben.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der gesuchten Hundehalterin gegeben können. Insbesondere die Hundehalterin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

ak

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